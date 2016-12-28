В Японии произошло мощное землетрясение

На востоке Японии в среду произошло землетрясение, мощность которого предварительно оценили в 6,3 балла, однако предупреждения о цунами не последовало, сообщает японский государственный канал NHK.

Сообщений об ущербе и пострадавших пока нет, однако известно, что землетрясение ощущалось в зданиях в столице Японии, Токио.

Геологическая служба США изначально оценила мощность землетрясения в 6,2 балла, а затем понизило оценку до 5,9 балла.

Японское ведомство, отвечающее за ядерную программу, сообщает об отсутствии последствий на АЭС Фукусима-Дайичи, где после землетрясения в марте 2011 года произошла одна из самых страшных ядерных катастроф в мире.

Землетрясение 2011 года магнитудой 9 баллов было самым мощным в истории наблюдений в Японии и спровоцировало цунами, из-за которого вышла из строя АЭС Фукусима, что стало самым серьезным ядерным кризисом со времен аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей за четверть века до этого.

От цунами пострадали около 25 000 человек на северо-восточном побережье Японии.

По данным NHK, оператор АЭС Фукусима, компания Tokyo Electric Power Co, провела проверку возможных последствий землетрясения, но не обнаружила никаких нарушений.