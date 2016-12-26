Нетаньяху критикует администрацию Обамы за отказ заблокировать резолюцию Совбеза

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг жесткой критике администрацию президента Обамы в связи с «позорным», по словам израильского премьер-министра, решением Вашингтона не налагать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению строительства израильских поселений.

На фоне нескольких факторов – завершения президентства Барака Обамы, избрания президента-республиканца Дональда Трампа (возможно, более склонного прислушиваться к мнению израильской стороны) и уже одобренного пакета военной помощи Израилю в размере 38 миллиардов долларов – подобная позиция израильского премьер-министра, политика правого толка, занимающего свой пост уже четвертый срок, выглядит как рассчитанный риск.

Нетаньяху – после болезненного, по словам его критиков, поражения на международной арене – построил свою стратегию на глубинных чувствах многих израильтян, вызванных несправедливой, по их мнению, критикой в адрес их страны и ее политики по отношению к палестинцам в мире, где происходят и более кровопролитные конфликты.

Премьер-министр стремится объединить израильтян вокруг себя, представив резолюцию Совбеза как вызов израильскому суверенитету над Иерусалимом в целом. Во время празднования Ханукки Нетаньяху совершил незапланированный визит к Стене плача – одному из самых почитаемых мест в иудаизме. Напомним, что находится стена в Старом городе – части Иерусалима, перешедшей под контроль Израиля вместе с Западным берегом в результате войны 1967-го года.

Убеждение, согласно которому весь Иерусалим является столицей Израиля, разделяется многими израильтянами, включая и тех, кто сомневается в правильности решения Нетаньяху, поддерживающего строительство поселений на Западном берегу.

Палестинцы считают восточный Иерусалим своей столицей. Вашингтон поддерживал занимаемую международным сообществом позицию, согласно которой статус города должен быть определен в ходе будущих мирных переговоров. Избранный президент США Дональд Трамп обещал отказаться от этой политики и перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В настоящее время в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, которые палестинцы считают частью их будущего государства, проживает около 570 тысяч израильтян.