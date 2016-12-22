Трамп поддержал призыв Израиля не допустить принятия резолюции Совбеза о прекращении строительства поселений

Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поддержал призыв Израиля заблокировать проект резолюции Совета безопасности о прекращении строительства поселений, заявив, что это «ставит Израиль в очень невыгодную для переговоров позицию и крайне несправедливо в отношении всех израильтян».

«Мир между израильтянами и палестинцами может воцариться только в результате прямых переговоров между сторонами, а не путем навязывания условий со стороны ООН», – сказал Трамп в заявлении, которое опубликовала его переходная команда.