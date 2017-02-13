Иракские военные нанесли авиаудар по главарям ИГИЛ

В понедельник иракские военные сообщили, что ВВС Ирака нанесли удар с воздуха по дому, где лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади, как предполагается, проводил встречу с другими командирами боевиков. В сообщении, однако, не уточнялось, был ли уничтожен Багдади.

По сообщению военных, иракские истребители-бомбардировщики F16 нанесли авиаудар по дому, расположенному в западной части страны, в субботу. Военные опубликовали список из 13-ти командиров ИГИЛ, которые погибли в результате атаки, однако Багдади в этом списке не упомянут.