В Иране арестован американец по обвинению в обмане желающих переехать в США

Иранские власти арестовали американца иранского происхождения, обвинив его в обмане людей, желающих получить вид на жительство в США. Об этом сообщил в воскресенье представитель судебной системы Ирана, заявив, что задержанный присвоил 2,6 миллиона долларов, полученных от пострадавших.

«Недавно был арестован обладатель иранского и американского гражданства, который обманул многих иранцев, присвоив их деньги, чтобы решить вопрос об их месте жительства», – заявил Голамхоссейн Мохсени Эжеи. Его заявление опубликовано на сайте судебной системы.

По словам Мохсени Эжеи, подозреваемый, имя которого не сообщается, присвоил 100 миллиардов иранских риалов (2,6 миллиона долларов).

В прошлом году иранские власти арестовали несколько соотечественников, которые также обладали гражданством одной из западных стран: США, Великобритании, Канады и Франции. Они были отправлены в тюрьму по обвинениям в шпионаже и сотрудничестве с враждебно настроенными правительствами.