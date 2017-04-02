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В Иране освобожден под залог американец, арестованный КСИР в июле

Робин Реза Шахини (архивное фото)

Робин Реза Шахини (архивное фото)

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Пока неясно, сможет ли Робин Реза Шахини покинуть страну

Иранские власти выпустили под залог американца иранского происхождения, арестованного летом прошлого года, сообщило в воскресенье Правозащитное информационное агентство (HRANA). Сумма залога составила приблизительно 60 тысяч долларов.

Представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) арестовали Робина Резу Шахини в июле, когда он навещал родных в Горгане на северо-востоке страны. Позднее он был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинениям в угрозе национальной безопасности, сообщает HRANA. Недавно Шахини объявил месячную голодовку, и состояние его здоровья ухудшилось, отмечает информагентство. Еще двое американцев с иранскими корнями по-прежнему находятся под стражей в Исламской республике.

В октябре 2015 года КСИР арестовал бизнесмена Сиамака Намази, обладателя американского и иранского гражданства, когда он приехал к родственникам в Тегеране.

Через несколько месяцев, в феврале 2016 года, КСИР арестовал его 80-летнего отца Бакери Намази – бывшего губернатора одной из провинций Ирана и бывшего чиновника ЮНИСЕФ, который также является обладателем двойного гражданства.

Оба они были приговорены к 10 годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже и сотрудничестве с правительством США. Об этом, согласно информагентству Fars, в октябре сообщил тегеранский прокурор Аббас Джафари Долатабади. В сообщении не уточняется, когда были вынесены приговоры.

В заключении также содержится сотрудница гуманитарной организации Назанин Загари-Рэдклифф, гражданка Ирана и Великобритании. Осенью прошлого года ее приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинениям, содержание которых не разглашается. Об этом сообщили члены ее семьи.

КСИР обвинил ее в попытках свергнуть иранские духовные власти.

Загари-Рэдклифф является сотрудницей Thomson Reuters Foundation – лондонского благотворительного фонда, независимом от Thomson Reuters и информагентства Reuters News. Фонд и муж Загари-Рэдклифф отвергают обвинения КСИР.

В марте 2016 года Госдепартамент США выступил с предупреждением, в котором отметил, что американцы иранского происхождения подвергаются более высокому риску задержания или заключения в тюрьму, если они решат поехать в Иран.

Шахини, которому около 45 лет, в прошлом году выпустился из Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University), где он изучал вопросы международной безопасности и урегулирования конфликтов, сообщила Reuters его однокурсница в прошлом году. По ее словам, он планировал начать учебу в магистратуре по проблемам безопасности осеню прошлого года. HRANA не уточняет, разрешат ли ему покинуть Иран после выхода под залог.

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