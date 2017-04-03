МВФ призывает Киев бороться с коррупцией и повысить пенсионный возраст

Международный валютный фонд объявил о выделении очередного транша Украине в размере 1 миллиарда долларов, и призвал официальный Киев повысить пенсионный возраст и прилагать больше усилий в борьбе с коррупцией.

Кредитная программа МВФ на сумму в 17,5 миллиардов долларов США, направлена на поддержку украинской экономики, оказавшейся в рецессии после российской аннексии Крыма в 2014-м году и агрессии со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины.

Официальный Киев приветствовал решение о выделении средств и заявил, что таким образом Фонд признал успехи украинских реформ.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выделение средств поможет Украине привлечь международных инвесторов и стабилизировать национальную валюту – гривну.

Отдавая должное темпам восстановления украинской экономики и низкой инфляции в Украине, МВФ призвал власти страны провести структурные реформы и решить проблему высокого госдолга.

«Необходимо решительно бороться с коррупцией. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, нужно добиться конкретных результатов», – заявил Дэвид Липтон, первый заместитель директора-распорядителя МВФ.

«По мере усиления необходимости в увеличении зарплат и пенсий, возрастает потребность в ускоренном проведении структурных фискальных реформ, – говорится в заявлении Липтона. – Украина больше не может откладывать всестороннюю реформу пенсионной системы, включая увеличение пенсионного возраста».

Липтон также отметил, что Украине важно обеспечивать независимость своего Национального банка. Его глава Валерия Гонтарева намекнула на свою отставку в ближайшем будущем.

В этом году правительство Украины ожидает поступление четырех траншей от МВФ. Учитывая выделенные средства, помощь Фонда Украине составила 8,38 миллиардов долларов в рамках кредитной программы, начатой в 2015-м году.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что следующий транш можно ожидать в мае.

МВФ должен был принять решение об очередном выделении средств Украине в марте, однако рассмотрение этого вопроса было перенесено в связи с тем, что Фонду было необходимо проанализировать последствия экономической блокады, введенной Киевом в отношении территорий, находящихся под контролем сепаратистов.

Валерия Гонтарева назвала выделение помощи свидетельством доверия международного финансового сообщества к Украине.

В заявлении Нацбанка Украины, со ссылкой на заключения экспертов МВФ говорится, что экономическая блокада лишь в незначительной мере повлияет на рост экономики и не представляет угрозы для достижения поставленных целей по инфляции.

Украина также запустила электронный регистр, с помощью которого экспортеры смогут автоматически возвращать НДС. Таким образом, страна следует рекомендациям МВФ по борьбе с взяточничеством в сфере налогообложения и улучшении инвестиционного климата.