Глава Всемирного банка воодушевлен интересом Трампа к работе этой организации

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявил в четверг, что его «воодушевляет» интерес администрации Трампа к миссии этой международной кредитной организации и ее планам по привлечению частного капитала к финансированию программ развития.

Как заявил Ким в интервью Reuters, сотрудники администрации Трампа, в том числе министр финансов Стивен Мнучин, задавали вопросы о взглядах руководства банка на решение проблем в сфере развития.

«Беседуя напрямую с президентом Трампом, я сказал ему о необходимости этого сдвига в сторону более эффективного сотрудничества с частным сектором, и он отнесся к этому с большим энтузиазмом», – сказал Ким.