Морские пехотинцы США высадились в Норвегии

Более 300 морских пехотинцев США прибыли в понедельник в Норвегию. Планируется, что военнослужащие пробудут в этой стране шесть месяцев. Иностранный воинский контингент получил разрешение на размещение в Норвегии впервые с момента окончания Второй мировой войны.

Переброска американских войск вызвала недовольство России. Официальные лица Норвегии отрицают какую-либо связь между прибытием морских пехотинцев и обеспокоенностью НАТО в связи с действиями России, однако этот шаг совпал с отправкой нескольких тысяч американских военнослужащих в Польшу для укрепления обороноспособности входящих в альянс стран Восточной Европы, обеспокоенных поведением России.

Морские пехотинцы с базы «Леджун» (Camp Lejeune) в штате Северная Каролина прибыли в норвежский аэропорт Вернес неподалеку от Тронхейма около 10 часов утра в понедельник. Согласно официальным сообщениям, через полгода их должно сменить другое подразделение американских военнослужащих; иностранный контингент будет размещен в Норвегии в течение года.

По словам представителя норвежских сил местной самообороны, американские военнослужащие будут размещены на базе «Вернес» в 1500 километрах от границы с Россией.

«В первые четыре недели они пройдут базовый курс зимнего обучения,научатся ходить на лыжах и узнают способы выживания в условиях Арктики,– перечислил Руне Хаарстад. – Никаких задач, связанных с Россией и сегодняшней ситуацией, никто не ставил».

В марте морские пехотинцы США вместе с британскими военнослужащими примут участие в совместных военных учениях «Викинг».

Российское посольство в Осло пока никак не прокомментировало переброску американского контингента. Тем не менее, в октябре прошлого года, после появления первой информации о скором прибытии морских пехотинцев США,представители дипломатической миссии уже выражали свое недовольство.

«Если вспомнить многочисленные заявления официальных представителей правительства Норвегии об отсутствии угрозы со стороны России, мы хотеля бы понять, для каких целей Норвегия увеличивает своей военный потенциал, принимая в Вернесе американских военных», – заявил представитель российского посольства агентству Reuters.