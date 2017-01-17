Умер Джин Сернан

Джин (Юджин) Сернан – последний астронавт, высадившийся на поверхность Луны, – умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщило в понедельник Национальное аэрокосмическое управление США (НАСА).

Сернан, который был также одним из первых людей, вышедших в открытый космос, ушел из жизни в окружении своих родных, отмечает НАСА в специальном заявлении, не приводя, однако, деталей.

Джин Сернан родился 14 марта 1934 в Чикаго, штат Иллинойс

Сернан, имевший словацкие и чешские корни, был в космосе трижды: вторым пилотом «Джемини-9А» – в 1966-м, пилотом «Аполлона-10» – в 1969-м и командиром «Аполлона-17» – в 1972-м.

Сернан был награжден Крестом «За выдающиеся летные заслуги», двумя медалями ВМС и двумя медалями НАСА. Его имя было внесено в Зал славы американских астронавтов.