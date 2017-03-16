Стрельба в школе на юге Франции: как минимум, трое пострадавших

По меньшей мере, три человека получили ранения в результате стрельбы в одной из школ французского города Грасс, где был задержан 17-летний школьник с винтовкой, пистолетами и гранатами, сообщают источники в министерстве внутренних дел и полиции.

«Задержанный, по-видимому, не был на примете у полиции», – заявил один из источников в правоохранительных органах.

Другой источник рассказал, что, судя по всему, двое школьников открыли огонь по директору школы, который получил ранение. Источник предположил, что подозреваемые не являются боевиками.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Пьер-Анри Бранде рассказал радиостанции France Inter, что в результате инцидента получили ранения три человека, и рекомендовал семьям проявить терпение, пока полиция пытается стабилизировать ситуацию. Ранее он заявил телеканалу BFM TV, что ранены восемь человек. По его словам, идет проверка версии о втором нападавшем.

Во Франции действует чрезвычайное положение с тех пор, как в прошлом году в стране произошла серия вооруженных нападений. Менее, чем через полгода в стране должны пройти президентские выборы, в которых могут сыграть ключевую роль вопросы безопасности и опасения, связанные с угрозой терроризма.

Местные службы экстренного реагирования в «Твиттере» призвали жителей оставаться в своих домах. Правительство активировало мобильное приложение с предупреждением об угрозе «теракта».