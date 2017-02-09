Взрыв на атомной электростанции во Франции

Атомная электростанция близ города Фламанвилля на севере Франции была выведена из строя в четверг в результате пожара, вызванного взрывом. По сведениям государственной компании EDF, обслуживающей станцию, и местных властей, ядерных рисков для населения нет.

В заявлении EDF отмечается, что пожар в турбинном зале вызвал взрыв в «неядерной» части электростанции. Компания уточнила, что огонь был взят под контроль, а реактор № 1 – отключен от сети. По данным EDF, пять человек пострадали от дыма; других жертв нет.

Реакторы № 1 и 2 этой станции были введены в строй в 1980-х годах, производственная мощность каждого из них составляет 1300 мегаватт.