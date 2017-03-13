Евросоюз продлил действие санкций против россиян, причастных к действиям Москвы против Украины

Евросоюз продлил на полгода (до 15 сентября 2017 года) срок действия «черного списка» граждан России и Украины, а также компаний, обвиняемых в подрыве территориальной целостности и независимости Украины, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

«Оценка ситуации не выявила оснований для изменения санкционного режима», – говорится в заявлении. Санкции были введены в марте 2014 года после того, как Россия аннексировала Крым и начала вмешательство в сепаратистские волнения на востоке Украины.

В список входят советники и помощники российского президента Владимира Путина, депутаты, сотрудники оборонных и разведывательных ведомств, командующие армии и ВМС, а также крымские и восточно-украинские сепаратисты.

Двое лиц были исключены из списка в связи с недавней смертью, говорится в заявлении. В обновленной версии списка фигурируют 150 лиц и 37 компаний, на которые по-прежнему распространяются визовые и финансовые санкции в ЕС.