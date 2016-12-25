Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону кризис в Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном Кремлем.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находится с визитом в России, также принимал участие в разговоре, сообщили в Кремле. Как сообщается, Эрдоган позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в районе города Сочи.