Директор ЦРУ призвал Трампа не смягчать санкции против России

Директор ЦРУ Джон Бреннан в воскресенье предостерег избранного президента США Дональда Трампа от ослабления санкций по отношению к России и призвал его внимательно относиться к собственным словам. Это жесткое прощальное заявление Бреннан сделал за несколько дней до вступления Трампа в должность президента США.

Бреннан подверг критике избранного президента за сравнение практики американских разведслужб с нацистской Германией в комментариях, обнаживших трения между Дональдом Трампом и разведсообществом, которое Трамп раскритиковал и которое вскоре будет находиться под его верховным командованием.

В интервью воскресной программе на телеканале Fox News Бреннан задался вопросом, какой сигнал получит мир, если избранный президент объявляет, что он не доверяет разведслужбам США.

Заявлению Бреннана предшествовала неделя взаимных упреков, которыми обменивались Трамп и руководители разведывательных ведомств в связи с неподтвержденными сведениями о том, что Москва собирала информацию, компрометирующую Трампа.