Борис Джонсон прибыл в США для встречи с советниками Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в США для встреч с ближайшими советниками избранного президента Дональда Трампа и высокопоставленными лидерами Конгресса, на которых будут обсуждаться двусторонние отношения.

Решение о выходе из Евросоюза, принятое на референдуме в июне прошлого года, поставило Великобританию в условия, когда она вынуждена проводить одни из самых сложных переговоров со времен Второй мировой войны. Лондон стремится к углублению отношений с Соединенными Штатами, чтобы показать, что «Брексит» не повредит положению Великобритании в мире.

Визит Джонсона, о котором заранее не объявлялось, является частью стратегии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по улучшению отношений с командой Трампа. Ранее избранный президент вызвал возмущение Лондона, когда предложил назначить яростного противника ЕС Найджела Фаража послом Великобритании в Вашингтоне.

В декабре два ближайших советника Мэй посетили США с визитом, о котором широко не сообщалось.

«После успешной встречи руководителей администрации премьер-министра и команды избранного президента Дональда Трампа в прошлом месяце министр иностранных дел Борис Джонсон совершает короткий визит в США для встреч с ближайшими советниками избранного президента и высокопоставленных лидеров Конгресса, – говорится в заявлении британского МИДа, распространенном в воскресенье. – Дискуссии будут сфокусированы на отношениях Соединенного Королевства и США и других внешнеполитических вопросах».

Ранее Мэй в беседе с журналистами Sky News выразила уверенность в том, что Великобритания и США могут развивать отношения, основываясь на своих тесных связях, и что их «особые отношения» сохранятся. В то же время британский премьер-министр назвала некоторые высказывания Трампа о женщинах «неприемлемыми».