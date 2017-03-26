Британские власти проверят, как охраняется здание парламента

Британские власти пересмотрят действующие меры безопасности у здания парламента. Об этом члены правительства сообщили в воскресенье в ответ на критику, что в момент кровавой атаки в среду проезд для автомобилей был открыт.

Уроженец Великобритании Халид Масуд был застрелен в среду после того, как он убил четырех человек, включая полицейского, когда на своей машине наехал на пешеходов, а затем попытался прорваться на территорию парламента в центре Лондона.

Издание Times показало кадры, из которых можно сделать вывод, что ворота были оставлены без охраны, когда полицейскому оказывали помощь. Представители правительства и полиции сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию до завершения расследования.

Министр внутренних дел Эмбер Радд сообщила ВВС о предстоящей новой проверке мер безопасности у Вестминстерского дворца, отметив, что их оценка происходит регулярно.

«Проверки и внесение изменений происходит постоянно, чтобы у нас была адекватная система мер защиты в парламенте. Мы относимся к этому со всей серьезностью. В результате этих событий мы в рабочем порядке проведем еще одну проверку», – сообщила она.

«Думаю, это усиливает необходимость устранения абсолютно всех лазеек в системе безопасности, поскольку члены парламента иногда ощущают давление в своих округах и в парламенте», – добавила министр.

Полиция пытается установить, какими мотивами руководствовался 52-летний Масуд, который, по мнению властей, действовал в одиночку. Он воспользовался арендованным автомобилем и кухонным ножом, а, по словам официальных лиц, такие атаки сложно предотвратить.