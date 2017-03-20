Умер Дэвид Рокфеллер – миллиардер и филантроп

Миллиардер-филантроп Дэвид Рокфеллер, бывший глава корпорации Chase Manhattan и патриарх одной из самых знаменитых и влиятельных американских семей, скончался в понедельник в возрасте 101 года. Об этом сообщил официальный представитель семьи.

Рокфеллер, в течение жизни отдавший на благотворительность почти 2 миллиарда долларов, умер во сне от застойной сердечной недостаточности в своем доме в Покантико-хиллс, штат Нью-Йорк, сообщается в заявлении официального представителя семьи Фрейзера Ситела.

Один из последних наследников «позолоченного века» американских «баронов-разбойников», Дэвид Рокфеллер был сыном Джона Д. Рокфеллера-младшего, создателя Рокфеллер-Центра в Нью-Йорке, и последним оставшимся в живых внуком нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и династии Рокфеллеров. Кроме того, он был воплощением эпохи, когда главы крупных банков тесно сотрудничали с самыми влиятельными политиками мира.

За время работы на посту главы Chase с 1969 по 1981 гг., Рокфеллер установил такое количество тесных связей с правительствами разных стран и международными корпорациями, что обозреватели поговаривали, что его банк вел собственную внешнюю политику.

Фамилия Рокфеллер стала символом непопулярной политики американских банков в странах-должниках, а представители левого крыла критиковали Рокфеллера за сотрудничество с чилийским лидером Аугусто Пиночетом и иранским шахом.

В правой среде он вызывал недовольство тем, что пытался добиться свободной торговли с Китаем и СССР во времена «холодной войны». Трехсторонняя комиссия, основанная Рокфеллером в 1973 году для развития отношений между Северной Америкой, Японией и Западной Европой, стала объектом регулярных нападок со стороны ультраправых и конспирологов, которые считали, что пытается создать единое для всего мира правительство.

В 1979 году Рокфеллер оказался замешан в международном скандале, когда вместе со своим давним другом Генри Киссинджером помог убедить президента Джимми Картера позволить иранскому шаху приехать в США на лечение от лимфомы, что стало одной из предпосылок кризиса с захватом заложников в Иране.

Рокфеллер родился на Манхэттене в семье с пятью старшими братьями и сестрами и провел свое детство в Нью-Йорке и семейных поместьях, где его доводилось встречаться с такими известными личностями, как Чарльз Линдберг, адмирал Ричард Берд и Зигмунд Фрейд.

Связи со знаменитейшими людьми всего мира он поддерживал и во взрослом возрасте, символом чего стала его картотека Rolodex, насчитывавшая 100 000 контактов и занимавшая целую комнату в Рокфеллер-Центре.

Рокфеллер всю жизнь коллекционировал жуков, а также скупал произведения искусства – картина Марка Ротко, которую он приобрел в 1960 году меньше, чем за 10 000 долларов, в мае 2007 года ушла с молотка более, чем за 72 миллиона долларов.

Его состояние, включающее вложения в недвижимость, долю в семейных трастах и другие активы, по состоянию на март 2017 года журнал Forbes оценил в 3,3 миллиарда долларов. По словам Ситела, за свою жизнь Рокфеллер пожертвовал таким организациям, как Музей современного искусства в Нью-Йорке и Рокфеллеровский Университет, почти 2 миллиарда долларов.

Рокфеллер также основал несколько международных и благотворительных организаций: Americas Society, влиятельную Трехстороннюю комиссию и некоммерческую организацию помощи малообеспеченным ньюйоркцам New York City Partnership.