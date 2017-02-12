В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения музыкальных премий «Грэмми»

Поп-звезда Бейонсе надеется получить свою первую премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом года» на церемонии, которая пройдет в воскресенье.

Ожидается, что церемония вручения главных премий музыкальной индустрии станет первым появлением Бейонсе на публике после того? как 1 февраля 35-летняя певица объявила, что беременна и ждет появления близнецов.

Появление певицы на вручении премий «Грэмми» официально не подтверждено, но сайт TMZ, освещающий жизнь знаменитостей, сообщил, что исполнительница песни Formation, известная зажигательными танцевальными номерами, на днях репетировала свое выступление на шоу в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что в ходе трехчасового шоу также прозвучат выступления Кэти Перри, Леди Гага, The Weekend, Бруно Марса, Адель, Деми Ловато, Chance the Rapper (номинант в категории «Лучший новый исполнитель»), группа A Tribe Called Quest, Кэрри Андервуд, Алиша Кис и номинант в категории «Лучший альбом в традиционных американских жанрах» Стерджил Симпсон.

Бейонсе выдвинута на премию в девяти номинациях за альбом Lemonade, в котором затрагиваются проблемы межрасовых отношений, феминизма, предательства и расширения возможностей.

Одним из ее главных конкурентов станет британская певица Адель с альбомом «25». Только Бейонсе и Адель выдвинуты на премию в трех главных номинациях – лучший альбом, лучшая песня и лучшая запись года.

Ожидается, что участники церемонии почтут память артистов, ушедших из жизни в 2016 году. В программу включены выступления, посвященные Принсу и Джорджу Майклу. Последний альбом умершего Дэвида Боуи Blackstar выдвинут на «Грэмми» в четырех номинациях.