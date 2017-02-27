Баку: в Нагорном Карабахе погибли пятеро азербайджанских военных

Пять азербайджанских военнослужащих погибли в столкновениях с поддерживаемыми Арменией сепаратистами на границе с отколовшимся регионом Нагорного Карабаха, сообщило в понедельник Минобороны Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в попытке вторжения на чужую территорию.

Столкновения из-за контроля над Нагорным Карабахом, который расположен на территории Азербайджана, но контролируется этническими армянами, породили опасения по поводу более масштабного конфликта на Южном Кавказе, где расположено множество нефте- и газопроводов.

По данным Минобороны Азербайджана, столкновения произошли рано утром в субботу в районах Ходжавенд и Физули. Сообщается также, что в понедельник сепаратисты передали властям тела пяти погибших военнослужащих.

Министерство обороны самопровозглашенной республики заявило, что с его стороны потерь не было.

Международные посредники призывают стороны «оставить тяжелые вооружения на текущих позициях и обеспечить эвакуацию убитых».

Столкновения между этническими азербайджанцами и армянами начались в 1991 году, в 1994 году было согласовано перемирие. Однако Армения и Азербайджан продолжают регулярно выдвигать взаимные обвинения в эскалации насилия в Нагорном Карабахе и вдоль границы между странами.

В апреле прошлого года перемирие было нарушено, погибли несколько десятков человек. Усилия по окончательному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта не увенчались успехом, несмотря на посредничество других стран во главе с Францией, Россией и США.