Москва, Исламабад и Пекин обсудили опасность ИГИЛ в Афганистане

Россия, Китай и Пакистан предупредили во вторник, что влияние «Исламского государства» в Афганистане растет, а ситуация в сфере безопасности в этой стране ухудшается.

Представители трех стран, встретившиеся в Москве, также договорились в будущем приглашать на подобные переговоры правительство Афганистана, сообщает российский МИД.

Соединенные Штаты, спустя 15 лет после свержения режима «Талибана» сохраняющие в Афганистане контингент численностью 10 000 человек, на переговоры в Москве приглашены не были.

Эта встреча, ставшая уже третьей в серии консультаций между Россией, Китаем и Пакистаном, до сих пор не включавших Кабул, скорее всего, усилит беспокойство Вашингтона по поводу того, что его пытаются обойти стороной при обсуждении будущего Афганистана.

В Кабуле и Вашингтоне отмечают, что Россия активизировала связи с боевиками «Талибана», хотя Москва отрицает, что оказывает им поддержку.

Президент Афганистана Ашраф Гани в прошлом году попросил ООН внести нового лидера талибов в санкционный список, тем самым еще больше затормозив зашедший в тупик мирный процесс.

Ранее во вторник официальный представитель Афганистана Ахмад Шекиб Мостагни заявил, что Кабул не получил должного отчета о переговорах в Москве.

«Обсуждение ситуации в Афганистане в отсутствии афганцев, даже с лучшими намерениями, не может помочь реальной ситуации и вызывает серьезные вопросы о целях таких встреч», – сказал он.