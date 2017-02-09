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Кремль: в результате непреднамеренного удара российской авиации погибли турецкие военнослужащие

Турецкие военные на границе Турции и Сирии (архивное фото)

Турецкие военные на границе Турции и Сирии (архивное фото)

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По данным СМИ, погибли трое турецких военных, 11 человек получили ранения

Кремль подтвердил, что российские военные летчики в Сирии непреднамеренно уничтожили нескольких турецких военнослужащих, сообщило агентство Reuters со ссылкой на «РИА Новости».

По данным российских СМИ, погибли трое турецких военных, и 11 получили ранения. Турецкая газета Hurriyet Daily News уточняет, ссылаясь на военное ведомство Турции, что это произошло в провинции Эль-Баб.

Как сообщается,в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с инцидентом.

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