Кремль: в результате непреднамеренного удара российской авиации погибли турецкие военнослужащие

По данным СМИ, погибли трое турецких военных, 11 человек получили ранения
Кремль подтвердил, что российские военные летчики в Сирии непреднамеренно уничтожили нескольких турецких военнослужащих, сообщило агентство Reuters со ссылкой на «РИА Новости».
По данным российских СМИ, погибли трое турецких военных, и 11 получили ранения. Турецкая газета Hurriyet Daily News уточняет, ссылаясь на военное ведомство Турции, что это произошло в провинции Эль-Баб.
Как сообщается,в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с инцидентом.
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