Кремль: в результате непреднамеренного удара российской авиации погибли турецкие военнослужащие

Кремль подтвердил, что российские военные летчики в Сирии непреднамеренно уничтожили нескольких турецких военнослужащих, сообщило агентство Reuters со ссылкой на «РИА Новости».

По данным российских СМИ, погибли трое турецких военных, и 11 получили ранения. Турецкая газета Hurriyet Daily News уточняет, ссылаясь на военное ведомство Турции, что это произошло в провинции Эль-Баб.

Как сообщается,в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с инцидентом.