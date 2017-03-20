Бывший шеф полиции «не уверен в будущем» США после задержания в аэропорту

Бывший шеф полиции заявил, что «чувствует себя уязвимым и неуверенным в будущем страны, которая когда-то была великой», после того как его задержали на полтора часа в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди.

Хасан Аден, сыт матери-итальянки и отца-сомалийца, является натурализованным гражданином США с 10 лет.

Аден возвращался из Парижа 13 марта и сказал, что его задержали, когда он проходил таможню. Офицер сказал ему, что его имя совпадает с псевдонимом человека, который включен список людей, находящихся под наблюдением, и что его информацию должны сверить с данными другого ведомства, прежде чем его смогут пропустить.

Аден написал в Facebook, что наблюдал за тем, как паспорта по крайней мере 25 иностранных граждан проверялись около 5 минут, прежде чем их пропускали. По его словам, когда он пожаловался на длительность его задержания, ему сказали, что он не задержан.

«Я находился в комнате, не имея доступа к мобильному телефону, чтобы связаться со своей женой и семьей и рассказать им о том, что происходит. Мои передвижения были ограничены стулом, у них был мой паспорт, но все же они имели наглость говорить мне, что я не задержан», – написал он.

Он сказал, что как бывший офицер полиции он понимает необходимость «разумного задержания в целях расследования», если соблюдаются определенные критерии. Но теперь он задается вопросом, не являются ли «страх и задержания» новой миссией таможенно-пограничной службы.

Представитель службы заявил, что его ведомство не комментирует конкретные случаи.

Ситуация в американских аэропортах оказалась в центре особого внимания, после того как президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на выдачу новых виз жителям семи стран и приостановке приема в страну беженцев.

Федеральный суд заблокировал указ президента, и после того как Трамп выпустил его новую версию, она также была заблокирована другим судом. Президент заявляет, что эти меры необходимы для защиты национальной безопасности.

Первоначальный указ вызвал смятение в аэропортах, поскольку сотрудники таможни не были уверены в том, как применять новые правила, особенно в отношении людей, у которых уже были действующие визы. Некоторые пассажиры задерживались, и в отдельных случаях им не давали возможности встретиться с адвокатом.

Ранее в этом месяце Мохаммед Али-младший, сын прославленного боксера Мохаммеда Али, сообщил, что его задерживали и подвергали допросам в двух разных аэропортах.

По словам Али, в аэропорту во Флориде чиновники постоянно спрашивали его: «Почему у вас такое имя? Вы мусульманин?»

Во второй раз его задержали после того, как он дал показания в Конгрессе о первом инциденте.