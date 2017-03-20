Республиканцы хотят дать пожилым американцам налоговые льготы для медстрахования

ВАШИНГТОН – Республиканские конгрессмены разрабатывают поправки к законопроекту о реформе здравоохранения, предполагающие более щедрые налоговые льготы для пожилых американцев и вводящие требование о занятости для малоимущих получателей помощи по программе Medicaid. Об этом в воскресенье сообщил спикер Палаты представителей Пол Райан.

Райан отметил, что лидеры Республиканской партии по-прежнему хотят вынести законопроект на голосование в Палате представителей в четверг. Выступая на телеканале Fox News в воскресенье, спикер сообщил, что лидеры пытаются учесть замечания к законопроекту, которые высказывают рядовые республиканцы.

В стане республиканцев сохраняются серьезные разногласия по поводу реформы системы здравоохранения, которая является первой крупной законодательной инициативой президента Дональда Трампа. Президент хочет выполнить предвыборное обещание отменить и заменить Закон о доступном здравоохранении, также известный, как Obamacare, принятый при активной поддержке его предшественника демократа Барака Обамы.

Медстраховку могут потерять миллионы

Демократы говорят, что план республиканцев может выбросить из системы страхования миллионы человек и ударить по пожилым, бедным и работающим семьям, одновременно предоставляя налоговые льготы богатым.

Комментируя поправки о налоговых льготах для людей с низкими доходами в возрасте от 50 до 64 лет, Райан, который является главным республиканцем в Конгрессе, сказал: «Мы считаем, что нужно предложить еще больше помощи, чем предусматривает законопроект в его нынешнем виде».

Райан также сообщил, что республиканцы готовят поправки, изменяющие принципы федерального софинансирования и позволяющие штатам вводить требование занятости трудоспособных получателей выплат по Medicaid.

В краткой беседе с журналистами на борту президентского самолета Трамп сообщил, что он обсуждал реформу здравоохранения на встречах во Флориде на выходных, отметив, что работа над законопроектом продвигается хорошо.

Президент призывает законодателей вынести законопроект на голосование и в пятницу заручился поддержкой примерно десятка консервативных законодателей после совещания в Белом доме, на котором он поддержал поправки о занятости и изменении порядка софинансирования.

В понедельник у Трампа запланирована встреча с Иезекилем Эммануэлем – специальным советником по вопросам здравоохранения при Обаме, который участвовал в разработке Закона о доступном здравоохранении. На встречу также приглашены Райан и министр здравоохранения и социальных служб Том Прайс.

Споры вокруг Medicaid

В случае изменения порядка софинансирования, штаты будут получать от федерального правительства фиксированную сумму денег для выплат по программе Medicaid, но у них будет больше свободы в принятии решений об их распределении. Однако нельзя гарантировать, что финансирование будет отвечать потребностям программы в будущем.

Хотя Райан заявил, что «очень хорошо» настроен по поводу перспектив законопроекта в Палате представителей, ведущий консервативный законодатель Марк Мидоуз, выступая в программе «Ньюсмейкеры» на телеканале C-Span, сказал, что в данный момент 40 республиканских конгрессменов готовы проголосовать против. Республиканцы имеют большинство в палате, но для принятия закона необходимо, чтобы число его противников среди них не превышало 21.

Мидоуз и два других республиканских противника законопроекта, сенаторы Майк Ли и Тэд Круз, в субботу встретились с президентом в его особняке Мар-а-Лаго во Флориде «для переговоров с командой президента, чтобы устранить недостатки законопроекта». Об этом сообщил Круз, выступая в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS.

Республиканец Мидоуз заявил, что изменения в программе Medicaid будут недостаточно глубинными, если решение о введении требования о занятости будет отдано на откуп штатам.

Сложность идущих переговоров признал Пайс, выступивший в программе «На этой неделе» на телеканале АВС. «Несомненно, нам приходится искать очень тонкий баланс в этом вопросе», – сказал он.

Но даже если законопроект будет одобрен Палатой представителей, он может столкнуться со значительными препятствиями в Сенате.

Консервативный республиканский сенатор Том Коттон предположил, что законопроект не приведет к снижению страховых взносов на частном рынке медицинского страхования. «Это можно исправить, но потребуется много работы», – заявил он, выступая в программе «Положение страны» на телеканале CNN.

Умеренные республиканцы также выражают озабоченность по поводу законопроекта, но зачастую их тревожат совсем не те аспекты документа, что консерваторов.

Пожилые американцы

Выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, сенатор Сьюзан Коллинз выразила тревогу, что законопроект может негативно отразиться на пожилых американцах и перенесет бремя затрат Medicaid на штаты, причем, по мнению критиков, изменение порядка софинансирования лишь ухудшит ситуацию.

Коллинз считает, что нужно также решать проблему охвата медицинской страховкой. Сославшись на доклад Бюджетного управления Конгресса, сенатор сказала, что в случае принятия законопроекта, разработанного Палатой представителей, уже в следующем году страховку могут потерять 14 миллионов человек, еще 24 миллиона лишатся ее в течение следующих десяти лет.

Вопрос доступности был одной из главных проблем в отношении законопроекта, которую поднимали страхователи и больничные ассоциации.

Если же изменение налоговых льгот сделает медобслуживание более доступным для некоторых групп населения, это может быть выгодно страховым компаниям и больницам.

Ассоциация страховых компаний BlueCross BlueShield подчеркнула необходимость доступности медобслуживания, когда предварительный вариант законопроекта был опубликован ранее в этом месяце. Ассоциация представляет компании, которые страхуют подавляющее большинство из примерно 10 миллионов человек, включившихся в программу страхования в рамках Obamacare в 2017 году.