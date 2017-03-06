Законопроект об отмене Obamacare может быть представлен уже на этой неделе

Сотрудник Конгресса заявил о прогрессе, достигнутом в ходе дискуссий законодателей и сотрудников администрации, которые велись на выходных
Ожидается, что на этой неделе республиканские законодатели опубликуют текст долгожданного законопроекта об отмене и замене закона о реформе здравоохранения (Obamacare), что является одним из главных законодательных приоритетов президента Дональда Трампа. Об этом в воскресенье сообщил высокопоставленный сотрудник Конгресса.
После вступления в должность в январе Трамп начал убеждать однопартийцев-республиканцев, которые контролируют Конгресс, незамедлительно отменить Закон о доступном здравоохранении, подписанный бывшим президентом-демократом Бараком Обамой, и выработать план по его замене. Однако у республиканских законодателей возникли разногласия по деталям.
Демократы предупреждают, что республиканцы могут ввергнуть американскую систему здравоохранения в хаос, отменив закон, принятый демократами в Конгрессе в 2010 году в условиях объединенной оппозиции республиканцев.
Республиканцы считают, что закон стал непосильной ношей для правительства, а президент Трамп назвал его «катастрофой».
Сотрудник Конгресса упомянул о прогрессе, достигнутом в ходе совещаний и телефонных разговоров, которые начались в пятницу и продолжались на выходных. По его словам, в них участвовали спикер Палаты представителей Пол Райан, министр здравоохранения и социальных служб Том Прайс, глава бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, советник Трампа по внутренней политике Эндрю Бремберг и другие.
«Ситуация уже очень хорошая, и хотя работа над проектом продолжается, мы предполагаем, что окончательный текст будет опубликован в начале этой недели», – заявил сотрудник, выступая на условиях анонимности.
По его словам, ожидаемый законопроект станет «планом, по которому у республиканцев будет консенсус», но не стал вдаваться в детали.
Пресс-секретарь Райана Эшли Стронг заявила: «Настала кульминация многолетнего процесса по выполнению наших обещаний, данных американскому народу».
Закон о доступном здравоохранении пользуется популярностью во многих штатах, в том числе тех, которые контролируют республиканцы. Он позволил получить медицинскую страховку примерно 20 миллионам американцев, которые до этого ее не имели, однако рост страховых взносов вызвал определенное возмущение.
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