РБГ: в ходе последних протестов в России было задержано полтора десятка журналистов

В среду международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (РБГ) выступила в поддержку журналистов, задержанных во время освещения антикоррупционных митингов в России 26 марта, и призвала власти «прекратить все дела против них и привлечь сотрудников полиции к ответственности».

В заявлении РБГ говорится о беспрецедентном с 2012-го года количестве участников антикоррупционных митингов, вдохновителем которых стал основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Согласно пресс-релизу организации, «по предварительным оценкам, от 32 000 до 93 000 человек выступили против коррупции по всей стране, из них около 1800 были задержаны».

По данным РБГ среди задержанных – не менее 14 журналистов, которые освещали митинги. В Москве были задержаны сотрудники «ЭхаМосквы», Mediazona, «Коммерсантъ-FM» «РБК» и ряда других изданий. РБГ сообщает, что журналисты провели несколько часов в полицейском участке. Некоторым было предъявлено обвинение в «участии в несанкционированном митинге». Среди них оказался и сотрудник британского издания The Guardian американский журналист Алек Лун. Однако, по информации РБГ, «похоже, что обвинения, выдвинутые против Алека Луна, позже были сняты в результате вмешательства Министерства иностранных дел».

РБГ также сообщила о задержаниях журналистов в Санкт-Петербурге, Махачкале, Петрозаводске, Саратове.

«Неприемлемо, что так много журналистов было задержано, несмотря на то, что они отчетливо представлялись», - заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Иоханн Бир. Представитель организации также выразил обеспокоенность тем, что некоторые журналисты могут быть привлечены к ответственности и фактом избиения одного журналиста полицией.

«Эти действия полиции нарушают как российское законодательство, так и международные договоры, к которым присоединилась Россия. Мы призываем власти уважать свободу прессы, наказать виновных и обеспечить, чтобы сотрудники полиции были впредь надлежащим образом проинформированы относительно прав журналистов», – сказал Бир.

Как сообщает РБГ, манифестации протеста против коррупции политических элит прошли в 80 городах России. Тем не менее, организация отмечает, что «несмотря на их необычайный размах, эти акции были в значительной степени проигнорированы крупными общенациональными СМИ, и как это ни странно, отсутствовали у крупных интернет-агрегаторов контента».

Согласно опубликованному РБГ всемирному рейтингу свободы прессы, Россия находится на 148 месте из 180.

Ранее США и Европейский союз выразили обеспокоенность подавлением мирного протеста в России.