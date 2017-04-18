Эксперты: Эрдоган получил ту же власть, которую имеет Трамп

Турецкие избиратели с небольшим перевесом одобрили конституционные реформы, которые изменят политическую систему страны: Турция станет президентской, а не парламентской республикой. Вместо премьер-министра появятся вице-президенты, зависящие от президента и обладающие меньшими полномочиями, чем премьер-министр.

Ряд оппозиционных партий заявили, что намерены оспорить результаты референдума, указывая на ряд действий организаторов, которые могли повлиять на конечный результат.

Международные наблюдатели подвергли критике результаты референдума, заявив, что его проведение не соответствует международным стандартам.

"Референдум состоялся в неравных условиях, обе стороны кампании не имели одинаковых возможностей. Избирателям не была предоставлена беспристрастная информация об основных аспектах реформы, и организации гражданского общества не смогли принять участие в процессе", - заявил Цезарь Флорин, лидер делегации наблюдателей от ПАСЕ.

О том, что референдум не соответствует европейским стандартам заявили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Европейская Комиссия отказалась поздравить Эрдогана и призвала провести независимое расследование.

Реджеп Тайип Эрдоган порекомендовал наблюдателям «знать свое место».

"Существует организация под названием ОБСЕ. Они подготовили доклад о том, что выборы в Турции прошли в таком-то духе. Во-первых, знайте свое место. Мы не будем обращать внимание на политически подготовленные доклады, которые вы приготовили. Мы будем идти дальше своим путем. Эта страна провела самые демократичные выборы, которых никогда не видели ни в одной западной стране", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

После внесения изменений в конституцию Турции, президент, среди прочего, сможет предлагать бюджет, быть членом политической партии, издавать указы, имеющие силу закона, распускать парламент, а также назначать большинство судей.

Мэтью Брайза – бывший посол США в Азербайджане, а ныне эксперт Атлантического совета – в интервью «Голосу Америки» заявил, что результаты референдума не повлияют на состояние демократии в Турции.

"Если вы посмотрите на то что действительно произошло, нет никакой разницы между демократией в Турции вчера и сегодня. Реальность такова, что Эрдоган имел большое политическое влияние в стране, чем любой другой турецкий лидер до него. Власть, которую он получил после референдума – такая же, как сейчас в руках президента США Дональда Трампа", - прокомментировал результаты референдума американский эксперт.

Мэтью Брайза добавляет, что референдум не изменит внешнюю политику Турции: она и дальше будет оставаться важным членом НАТО. Турецкие эксперты считают, что референдум не повлияет на отношения между Анкарой и Брюсселем, однако Евросоюзу стоит более осторожно вести себя в решении вопроса сирийских беженцев.

"Европейские страны обеспокоены проблемой беженцев, вызванной кризисом в Сирии. Если Турция будет вынуждена принимать решения, Европа столкнется с наплывом беженцев, чего она не хочет видеть", - заявил профессор Галатасарайского университета Али Фаик Демир.

​В то время, как в европейских столицах осторожно относятся к референдуму в Турции, президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме и в телефонном разговоре пообещал тесно сотрудничать с Анкарой по Сирии, Ираку и в борьбе с террористическими структурами.