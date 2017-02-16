Майк Пенс встретился с Биньямином Нетаньяху

Вице-президент США Майк Пенс в четверг принял в Военно-морской обсерватории премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Собеседники подтвердили, что их страны по-прежнему связывают особые отношения, и подчеркнули существующую между ними нерушимую связь.

Вице-президент также подчеркнул непоколебимую приверженность США интересам безопасности Израиля и пообещал сотрудничать с Нетаньяху в решении общих проблем на Ближнем Востоке, в том числе связанных с угрозами со стороны Ирана и его союзников, а также ИГИЛ и других террористических группировок.

Пенс и Нетаньяху обсудили способы развития более тесного сотрудничества в таких важных областях, как кибербезопасность, разведка и энергетика. Они также договорились вместе противостоять односторонним действиям против Израиля в ООН и на других международных форумах, а также бойкотам Израиля.

Вице-президент и премьер-министр отметили, что мира между Израилем и палестинцами можно достичь лишь путем прямых двусторонних переговоров. При этом США будут более тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы достичь прогресса в этом направлении.