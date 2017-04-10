Трамп принес соболезнования Египту в связи с атаками на христианские церкви

Президент США Дональд Трамп в воскресенье побеседовал по телефону с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, выразив свои глубочайшие соболезнования всему Египту и родным жертв атак на христианские церкви в Пальмовое воскресенье. Как сообщается в заявлении Белого дома, Трамп осудил теракты, в результате которых погибли и пострадали десятки египтян. Президент выразил уверенность, что аль-Сиси твердо намерен защищать христиан и всех граждан Египта.

Напомним, не менее 32 человек погибли, десятки других получили ранения в результате взрывов у двух церквей в Египте в день, когда коптские христиане отмечают Пальмовое воскресенье (известное в России, как Вербное воскресенье).

Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство».

Первый взрыв, унесший жизни по меньшей мере 21 человека, произошел в долине Нила, к северу от Каира.

Через несколько часов другой взрыв произошел у церкви в Александрии, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек.