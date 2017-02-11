В Ираке предположительно уничтожен один из лидеров ИГИЛ, приехавший из Франции

В результате удара, нанесенного самолетами международной коалиции, предположительно уничтожен известный боевик ИГИЛ, который подозревается в организации многочисленных терактов и террористических заговоров во Франции.

Пентагон сообщил об атаке вблизи иракского города Мосул, целью которой был Рашид Кассим, один из высокопоставленных руководителей ИГИЛ. Результаты атаки изучаются.

Кассим уехал в Сирию в 2012 году, вместе с женой и тремя детьми. Он был связан, как минимум, с четырьмя попытками совершения терактов во Франции. Среди них – убийство священника в Нормандии в июне 2016 года и попытка взрыва бомбы вблизи Собора Парижской богоматери.

На пропагандистском видео ИГИЛ, снятом в 2016 году, Кассим отрубает голову пленному и угрожает президенту Франции Франсуа Олланду.