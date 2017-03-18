Проверка деятельности международных СМИ на русском языке

Как подтвердил новостной сайт Радио Свобода, Государственная дума России поручила своему комитету по информационной политике организовать проверку деятельности Русских служб Радио Свобода, "Голоса Америки" и новостного агентства CNN на соответствие российскому законодательству. С этой инициативой выступил депутат от партии "Единая Россия" – Константин Затулин.

По его словам, такая мера должна стать ответом российских властей на внесенный в Конгресс США ​законопроект, предоставляющий министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского англоязычного телеканала RT на соответствие его деятельности американским законам.

Как отметила американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин, предложившая законопроект, RT координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности к вмешательству в президентские выборы в США, прошедшие в ноябре прошлого года.

Как указано в сообщении на сайте svoboda.org, «Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Свобода ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества». Московское бюро "Свободы" работает в российской столице с 1991 года.