Путин выразил готовность встретиться с Трампом в Финляндии

Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Выступая на Арктическом форуме, Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё заявили, что открыты идее такой встрече, а Ниинистё выразил готовность организовать саммит в своей стране.

Путина заявил, что у России много друзей в Вашингтоне и что отношения между двумя странами в какой-то момент улучшатся.

Он отверг утверждения о причастности Москвы к любым попыткам повлиять на прошлогодние президентские выборы в США и назвал обвинения в российском вмешательстве «ложью, выдумками и провокациями».

По словам Путина, любые контакты российских дипломатов в США являлись частью их работы. Он также добавил, что Россия давно предлагала США вести совместные усилия в сфере кибербезопасности, однако Вашингтон отказался.