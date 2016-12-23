Путин признал мощь вооруженных сил США

Президент России Владимир Путин признал мощь и передовую оснащенность вооруженных сил США, отметив, что «с этим никто не спорит».

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Москве всего лишь один день после того как российский лидер, выступая в четверг на заседании коллегии министерства обороны, заверил, что российские вооруженные силы сегодня сильнее «любого потенциального агрессора».

«Честно говоря, меня удивили высказывания других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, вооруженные силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит», – заявил Путин в пятницу.

По его словам, у США вооружений больше, но Россия не пытается это отрицать.

Путин подчеркнул, что в своем выступлении в четверг он имел в виду буквально то, что он сказал – «любого агрессора», дав этим понять, что он не относит США к данной категории.

Путин также отметил, что не удивлен высказываниями избранного президента США Дональда Трампа о намерении совершенствовать ядерные силы страны.

«Что касается избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны, – сказал он. – Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного».

Президент отметил, что в России также строят новые подводные лодки, самолеты и укрепляют ядерные силы.

«Мы действуем в строгом соответствии со всеми нашими договоренностями, в том числе СНВ-3», – заверил российский президент.

Необычным в высказываниях Путина стало его решение прокомментировать политические баталии в США и публично выразить симпатии к Республиканской партии, одновременно подвергнув критике Демократическую.

«В том, что республиканцы в США симпатизируют российскому президенту, я вижу признаки того, что у них совпадают представления об устройстве мира, о ценностях, с нами. Это хорошая предпосылка, чтобы выстроить хорошие отношения», – сказал он.

По его словам, сегодняшняя администрация разделяет американскую нацию. Он также отверг обвинения в том, что Россия была причастна к взлому серверов Демократической партии в целях помочь избранию Дональда Трампа.

«Что касается вмешательства, я уже говорил, что проигравшая сторона всегда ищет причины на стороне, – сказал Путин. – Лучше бы в себе искали проблемы. Какие-то хакеры вскрыли почту Демократической партии США. Но, как совершенно правильно сказал избранный президент, хакеры могли находиться и не в России. Но главное – суть вскрытой информации. Хакеры показали манипуляцию общественным мнением со стороны Демократической партии, после чего руководитель национального комитета демократической партии подала в отставку. Значит, обнародованная информация была правдивой».

«Мы знаем, что Демпартия США проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, Конгресс, где у республиканцев большинство. Это тоже мы виноваты? Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации», – добавил президент.