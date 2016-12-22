Путин утверждает, что Россия сильнее «любого» потенциального агрессора

Российские вооруженные силы сегодня сильнее любого противника, заявил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны.

«Вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, – заявил Путин. – Любого».

В своем выступлении Путин также отметил, что Россия должна «своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз».