«Украинский вопрос» на пресс-конференции Владимира Путина

КИЕВ – В российско-украинских отношениях рано или поздно произойдет нормализация. Об этом в Москве 23 декабря во время Большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной», – отметил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Отвечая на вопрос об эффективности переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе Владимир Путин признал, что «"нормандский формат" действительно не демонстрирует сверхэффективности».

«Остается только сожалеть о том, что он работает так вяло. Но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось», – сказал президент России.

Он назвал «анахронизмом "холодной войны"» визовый режим в Европе и сказал, что полностью поддерживает возможность «безвизового режима для граждан Украины со странами Европы».

«Я считаю, что визовый режим в Европе – вообще анахронизм «холодной войны», и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если Украина, украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это будет правильным шагом в правильном направлении. Но, насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу.

Возникает вопрос: увеличится ли поток тем не менее рабочей силы с Украины в Европу? Конечно, увеличится. В России, только по предварительным данным, работают 3 миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим и там зарабатывают чуть больше, конечно, люди, даже из России, попробуют переместиться туда, я уже не говорю о желающих переехать с Украины работать в Европу», – подчеркнул Владимир Путин.

Россия и имидж на мировой арене



Эксперт по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк слова президента России о возможности урегулировать отношения с Украиной называет неискренними.

«Не думаю, что он говорил для того, чтобы заявить о желании повлиять на конфликт между Украиной и Россией. Владимир Путин говорил для россиян, успокаивая их: мол, Россия не воюет с Украиной, Россия мирная и добропорядочная страна. Эти слова не больше, чем пропагандистский шаг для улучшения своего рейтинга как лидера, попытка заявить о желании развивать отношения в мире», – говорит Виталий Мартынюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Мартынюк считает, что Россия пытается улучшить свой имидж на мировой арене, а также найти любой повод отменить или ослабить экономические санкции.

Вместе с тем, Виталий Мартынюк не исключает возможности со стороны Украины нормализировать отношения с Россией, «однако жестко отстаивая национальные интересы».

«Необходимо говорить о том, как достичь мира, без развития силового сценария, и не поддаваясь на условия Кремля», – считает Виталий Мартынюк.

Время для заявления: в преддверии инаугурации

Главный советник Института стратегических исследований «Новая Украина» Вячеслав Потапенко считает, что слова президента России о возможности нормализации отношений с Украиной не случайно прозвучали в «преддверии периода новогодних праздников и инаугурации новоизбранного президента США».

«Его слова – это обращение к администрации Дональда Трампа, которая формируется, к ключевым фигурам, для того, чтобы им было, что осмысливать, когда они вступят в должность. В связи с избранием Дональда Трампа, Россия ожидает перезагрузки отношений с Соединенными Штатами, Кремль рассчитывает на снятие или ослабление санкций, и помощи в налаживании некого мирного процесса в Украине», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вячеслав Потапенко считает, что риторика о нормализации отношений между странами – Украиной и Россией, используется исключительно российской стороной.

«Когда подобные заявления появятся в Украине – сложно сказать…Существующая власть определяет свои действия в логике военного противостояния, и поменять риторику будет сложно, особенно после того, как в стране появились слухи о возможных парламентских выборах осенью 2017 года. Если они состоятся, то, соответственно, в Верховной Раде появится новое парламентское большинство, которое гипотетически может по-другому увидеть отношения с Россией, если же США также по-другому будут налаживать диалог с Кремлем», – считает Вячеслав Потапенко.

Вместе с тем эксперт считает, что на бытовом уровне отношение к России и россиянам ухудшилось, как минимум, у половины украинцев.

«И это не связано с персоной президента России или Украины – изменения произошли на бытовом уровне: родственники успели переругаться из-за политики, друзья перестали общаться, ярких мотивов начать дружить я не вижу. К этому следует добавить, как минимум 150 тысяч военных, прошедших через АТО, у них есть родственники, у погибших около десяти тысяч человек также есть те, кто теперь ненавидит России», – отмечает Вячеслав Потапенко.

Он говорит, что, тем не менее, те, кто раньше был толерантным к России и сегодня сохраняет таким свое мнение в Украине.

Вместе с тем, Вячеслав Потапенко напоминает о том, что внешнеполитический и социальный диалоги между Украиной и Польшей в последние два года переживают не лучшие времена.

«Они не настолько хороши, как были еще два года назад. Возникли определенные сложности – идет рост националистических тенденций в понимании острых исторических моментов в отношениях Украины и Польши», – утверждает Вячеслав Потапенко.