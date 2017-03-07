Президент России Владимир Путин помиловал женщину, обвиненную в государственной измене за то, что она отправляла СМС о передвижениях военных вблизи с грузинской республикой, объявившей о своей независимости.

Во вторник Кремль опубликовал указ о помиловании 46-летней Оксаны Севастиди, которая была приговорена к семи годам тюрьмы в марте 2016 года.

Обвинение утверждала, что продавец из Сочи Севастиди в 2008 году отправила два СМС-сообщения своему приятелю в Грузию о передвижении российских войск вблизи Абхазии.

Помилование объясняется в указе «принципами гуманности». Указ вступает в силу через пять дней после его опубликования. Как сообщает ТАСС, Севастиди отбывает наказание в колонии в Ивановской области.