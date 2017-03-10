Путин встретился с новым главой Exxon Mobil

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу рассказал журналистам, что президент Владимир Путин накануне встретился с новым главой американской нефтяной компании Exxon Mobil Дарреном Вудсом.

По словам Пескова, на встрече также присутствовали министр энергетики Александр Новак и глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.

«Это очень большая компания, и она является крупным инвестором. Этим объясняется такое особенное отношение», – сказал Песков.

Он также добавил, что Москва продолжит работу над улучшением климата для всех иностранных инвесторов.