Путин и Эрдоган обсудили сирийский вопрос на встрече в Москве

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-турецкие связи восстанавливаются по мере того, как обе страны ищут пути деэскалации насилия в Сирии и прекращения этого 6-летнего конфликта.

«(Мы) очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются, и достаточно быстрыми темпами, – заявил Путин прессе в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. – Мы активно работаем по разрешению наиболее острых кризисов в мире, прежде всего, конечно, в Сирии».

В декабре Россия и Турция тесно сотрудничали по вопросу достижения договоренности о прекращении боевых действий в Сирии. Помимо этого, в этом году страны совместно организовали переговоры с участием сирийского правительства и повстанцев, а также сотрудничали в рамках кампании по нейтрализации террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

Сближение стран происходит несмотря на то, что они поддерживают разные стороны сирийского конфликта: Россия помогает режиму сирийского президента Башара Асада, а Анкара оказывает поддержку протурецким оппозиционным силам в Сирии.

В прошлом месяце в результате авианалета российских ВВС были случайно убиты трое турецких солдат, однако это не перечеркнуло военное сотрудничество между странами.

Ранее, в начале недели, высокопоставленные военные США, России, Турции провели встречу в турецком городе Анталья, чтобы обсудить пути предотвращения таких инцидентов в будущем.

Военные также предприняли шаги по установлению доверительных отношений между поддерживаемыми Турцией сирийскими повстанцами, поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны и поддерживаемым Россией правительством Сирии. Все эти силы с боями стремятся пробиться к Ракке, которая считается «столицей» террористической группировки «Исламское государство».