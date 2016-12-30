Путин пригласил детей американских дипломатов на ёлку в Кремль

Кремль опубликовал официальное заявление президента РФ Владимира Путина, в котором решение администрации Барака Обамы расценено как провокационное, направленное «на дальнейший подрыв российско-американских отношений», что «противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов» и наносит «ущерб и всему комплексу международных отношений».

Вместе с тем, вопреки сложившейся международной практике, как подчеркнул Путин, российская сторона не будет предпринимать ответных мер по высылке американских дипломатов.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент РФ также поздравил Барака Обаму, Дональда Трампа и весь американский народ с новогодними праздниками.