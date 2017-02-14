Россия: Кремль обновляет губернаторский корпус

МОСКВА – Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно покидает свой пост, сообщают во вторник, 14 февраля, российские СМИ. Таким образом, в России за неделю заменен четвертый подряд руководитель региона.

Накануне был отправлен в отставку глава Новгородской области Сергей Митин. До этого в соответствии с указами президента Владимира Путина досрочно прекращены полномочия губернаторов Бурятии и Саратовской области.

По мнению экспертов, на этом «чистка» отнюдь не остановится. Так, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков еще год назад спрогнозировал, что к концу 2017-го в стране могут смениться до 50% действующих глав субъектов.

Чем же обусловлены столь масштабные кадровые перестановки? Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что Кремль преследует этим разноплановые цели.

«Это смена региональных элит, поиск более эффективной модели государственного управления, месседж всем элитам, что людей, которые могут себя чувствовать в полной безопасности, (в России) не существует, и попытка продемонстрировать всему населению, что власть в большей степени готова обновляться, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Причем, в этих кейсах все смешалось».

Как кажется политологу, это, также первые предвыборные шаги кремлевской администрации в рамках президентской гонки. Напомним, выборы президента РФ намечены на 2018 год, что не исключает их досрочного проведения.

«Всем вновь назначенным губернаторам и тем, которые еще будут назначены, работать после 2018 года, – пояснил эксперт. – То есть, это смена команды в широком значении этого слова, а не только ближнего круга Путина, где тоже происходят изменения. Приходят люди помоложе, из федеральных слоев бюрократии, сравнительно молодые технократы».

Очевидно, таково представление Путина об управленческой эффективности в преддверии выборов, предположил Андрей Колесников.

«Это связано с надеждой, что свежие кадры позволят ему сохранить власть или снизить опасность ее потерять, а заодно и как-то улучшить качество государственного управления после 2018 года, – констатировал он. – Все происходит именно в такой логике, по-моему. Более молодые и менее коррумпированные в глазах Путина люди должны будут обеспечить какой-то уровень управляемости страны в достаточно тяжелый период после 2018 года».

Кроме того, эксперт Московского центра Карнеги думает, что кадровые перестановки продолжатся. По его мнению, это вполне очевидно.

«Безусловно, удержать столь большую страну (под контролем) без технократических жестких управленцев вообще невозможно, не говоря уже о том, что, конечно, и федеральные элиты тоже надо потихоньку обновлять, – продолжил он. – Поэтому замены идут либо на технократов-бюрократов, с одной стороны, а с другой – на людей из силового блока, с армейско-спецслужбистких прошлым».

По данным СМИ, ряд регионов (Тульская, Ярославская, Калининградская и Кировские области) еще в прошлом году возглавили выдвиженцы из ФСО и ФСБ.

При этом, по словам Андрея Колесникова, нет доказательств того, что это действительно эффективный путь и что таким дисциплинарным способом можно улучшить положение в регионах и в стране, в целом, но таков тренд, и он достаточно заметен.

С точки зрения директора региональной программы Независимого института социальной политики (НИСП) Натальи Зубаревич в стране идет смена непопулярных губернаторов, у которых нет серьезной поддержки среди населения, и они не могут обеспечить должный контроль в регионе.

«Это первое, – подчеркнула она в комментарии «Голосу Америки». – Второе направление – сильное омоложение губернаторского корпуса».

Наталья Зубаревич согласна с тем, кадровые перестановки связаны с предстоящими президентскими выборами.

«Поэтому смена руководителей происходит в тех регионах, где были проблемы, связанные с низкими рейтингами губернаторов и тем, что они не вполне контролировали элиты, допускали какие-то конфликтные ситуации. Словом, выбор регионов обусловлен внутриполитическими причинами», – резюмировала она.

Насколько известно директору региональной программы НИСП, в разных кругах, в том числе и в экспертной среде, полагают, что возможна замена еще примерно «10-12 позиций».