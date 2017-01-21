В центре Вашингтона произошли столкновения полиции и демонстрантов

Полиция была вынуждена применить горчичный газ для того, чтобы остановить группу демонстрантов возле одного из офисных зданий в центре Вашингтона. Это произошло после того, как протестующие, одетые в черное, разбили витрины нескольких магазинов. В результате столкновений несколько десятков человек были арестованы.

«Я здесь для того, чтобы протестовать против фашизма, избрания Дональда Трампа и возрождения крайне правого фашизма в Западной Европе и США», - заявил один из демонстрантов, отказавшийся назвать свое имя.

Один из местных жителей рассказал «Голосу Америки», что полиция также использовала шумовые гранаты и слезоточивый газ, пытаясь рассеять протестующих. Очевидцы утверждают, что слышали несколько громких взрывов, сопровождаемых дымом.

Элайджа Мэнли, специально приехавший для участия в демонстрациях в Вашингтон из Форта Лодердейл в штате Флорида, сообщил, что его подтолкнул к этому «белый фашизм, набирающий силу в Америке».

Незадолго до этого еще одна группа демонстрантов, выступающих в защиту прав американских индейцев, блокировала пропускной пункт неподалеку от Национального Молла. Протестующие использовали цепи, пытаясь остановить сторонников Трампа, направлявшихся на церемонию инаугурации.

Согласно сообщениям полиции, акты вандализма были зарегистрированы и в других районах столицы. Протестующие поджигали уличные боксы для продажи газет, забрасывали кирпичами витрины магазинов и припаркованные машины. Десятки человек были арестованы, несколько сотрудников полиции получили ранения.