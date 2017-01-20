Демонстранты готовятся к протестам в день инаугурации Трампа

Накануне инаугурации Дональда Трампа Вашингтон превратился в настоящую крепость, в то время как тысячи демонстрантов вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы выразить недовольство по поводу новой администрации.

По оценкам организаторов, на инаугурацию в Вашингтон съедутся около 900 000 человек – как сторонников, так и противников Трампа. Главными моментами дня станут церемония присяги на ступенях Капитолия и парад по многолюдным улицам до Белого дома.

Протестов и митингов в этом году запланировано гораздо больше, чем во время последних инаугураций: только в Вашингтоне выдано около 30 разрешений на проведение акций против Трампа.

Протесты пройдут и в других городах США, от Бостона до Лос-Анджелеса, и за рубежом, в том числе в Лондоне и Сиднее.

Вечером накануне инаугурации тысячи человек приняли участие в акции у Trump International Hotel and Tower в Нью-Йорке, а потом прошли маршем до Trump Tower, где живет бизнесмен.

В акции приняли участие ряд политиков, активистов и знаменитостей, в том числе мэр Билл де Блазио и актер Алек Болдуин, порадовавший демонстрантов своей пародией на Трампа из программы Saturday Night Live.

«Пусть Дональд Трамп контролирует Вашингтон, но мы контролируем свою судьбу как американцы, – сказал де Блазио. – Мы не боимся будущего. Мы считаем, что будущее будет светлым, если к голосам людей прислушиваются».

В Вашингтоне полицейские автомобили выстроились вдоль Пенсильвания-авеню, по которой пройдет парад, а рабочие установили заграждения, выстроили баррикады из грузовиков-платформ и обозначили тротуары лентой.

Как рассказал министр внутренней безопасности Джей Джонсон, полиции поручено отделять группы людей друг от друга, пользуясь теми же тактиками, как во время прошлогодних партийных конвенций.

«Беспокойство вызывает то, что некоторые из этих групп – за Трампа, а некоторые – против, и их встреча может пройти не очень гладко», – сказал Джонсон в интервью каналу MSNBC.

Оппонентов Трампа возмущают предвыборные заявления Трампа о женщинах, нелегальных иммигрантах и мусульманах, а также его обещания отменить реформу Obamacare и построить стену на границе с Мексикой.