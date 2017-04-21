В Вашингтоне вновь соберутся участники маршей протеста

Ученые, активисты экологических и правозащитных организаций проведут в этом месяце масштабные акции в Вашингтоне. Уже в эту субботу в американской столице пройдет «Марш в поддержку науки», а спустя неделю в городе соберутся участники «Народного климатического марша».

«Можно сказать, что новая администрация США заставила нас выйти на эту демонстрацию», – считает сопредседатель национального комитета «Марша в поддержку науки» Лидия Вилла-Комарофф.

Недовольство участников акций вызвало намерение Белого дома сократить финансирование научных программ и проектов по исследованию изменения климата. Проект бюджета, утвержденный президентом Дональдом Трампом, предполагает, что наибольшие потери понесут Агентство по защите окружающей среды, Национальные институты здоровья, Министерство энергетики, Национальная администрация по изучению океанов и атмосферы, а также программа НАСА по исследованию земной поверхности.

Организаторы демонстраций не скрывают, что собираются повторить успех прошедшего в январе «Женского марша», собравшего в Вашингтоне и еще десятках городов США, Европы и Азии несколько миллионов участников.

О масштабах инициативы можно судить хотя бы потому, что официальная страница мероприятия в сети Facebook насчитывает более 527 тыс участников, в «Твиттере» за новостями о маршах следят 350 тыс человек.

Несмотря на то, что участники демонстраций выступают против политики администрации президента Трампа, организаторы «Марша в поддержку науки» уже заявили, что не собираются выступать с политическими требованиями. Вместо этого они намерены заявить о необходимости поддержки науки и научных иссследований.

В свою очередь, активисты «Народного климатического марша» выступят с обращением к Конгрессу, потребовав сосредоточиться на рассмотрении законов, связанных с изменением климата.

«Марш в поддержку науки» должен просто напомнить о важности этой сферы человеческой деятельности, а наше мероприятие должно заставить людей действовать», – говорит представительница оргкомитета «Народного климатического марша» Линдси Мейман.

Конгрессмен-демократ Дон Бейер считает, что законодатели на Капитолийском холме обязаны прислушаться к мнению протестующих.

«Мы не можем согласиться с сокращением расходов на науку, - уверен он. – Это сиюминутное решение, а мы должны мыслить более масштабно, думая о будущих поколениях».