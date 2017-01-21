Первые марши женщин против Трампа прошли в Австралии и Новой Зеландии

Тысячи демонстрантов в Австралии и Новой Зеландии в субботу приняли участие в первых женских маршах, участницы которых выражают свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, вступившим в должность в пятницу.

Ожидается, что в мире пройдут сотни таких маршей.

В крупнейшем австралийском городе, Сиднее, около 3 тысяч человек – мужчин и женщин – собрались на митинг в Гайд-парке, после марша к консульству США в центре города.

Участники акции держали плакаты, такие как «Феминизм – мой козырь» (Фамилия Трамп переводится с английского как «козырь» – ред.) и «Дерись, как девочка».

«Это не марш против самого Трампа, это марш протеста против языка вражды, против риторики ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии. Мы хотим выступить единым голосом вместе с женщинами во всем мире», – заявила Reuters организатор акции Минди Фрайбенд.

Ранее около двух тысяч человек приняли участие в мирных маршах в четырех городах Новой Зеландии, сообщила Reuters по телефону организатор Бетти Флаглер.

Ожидается, что в субботу в мире пройдут около 673 аналогичных маршей в дополнение к акции протеста в Вашингтоне. Об этом говорится на сайте организаторов, где также отмечается, что общее количество участников оценивается более чем в два миллиона человек.