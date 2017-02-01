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Республиканцы в Сенате утвердили Прайса и Мнучина без участия демократов

Стивен Мнучин

Стивен Мнучин

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По словам некоторых сенаторов-демократов, они не были приглашены на заседание

Как сообщили американские СМИ, республиканцы в Сенате единогласно утвердили кандидатуры Тома Прайса и Стивена Мнучина на посты глав министерства финансов (Мнучин)и здравоохранения (Прайс). Голосование прошло при отсутствии сенаторов-демократов, которых даже не пригласили на заседание комиссии.

Том Прайс

Том Прайс

Сенатор Рон Уайден признался в эфире телеканала, что утром в среду «был на заседании комиссии, обсуждавшей вопросы медицинской помощи в отдаленных сельских районах», и его «никто не предупредил о предстоящем голосовании» по кандидатурам, предложенным президентом Трампом.

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