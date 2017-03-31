Prevezon: следствие по налоговой афере, раскрытой Сергеем Магнитским, продолжается

Вскоре после того, как в Москве при неясных обстоятельствах выпал с четвертого этажа его многоквартирного дома адвокат матери Сергея Магнитского Николай Горохов, федеральная прокуратура США направила в суд в Нью-Йорке ходатайство о приобщении к делу по иску к компании Prevezon показаний и документов, подтверждающих «факты мошенничества в России и перевод средств за границу через подставные компании», и полученных российским юристом.

Необходимость приобщения к делу записанных на видео показаний юриста, имя которого в документах не называется, прокуратура объяснила отказом российских властей от сотрудничества в деле об отмывании российских денег в Соединенных Штатах.

Рассмотрение гражданского иска к зарегистрированной на Кипре компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва, должно начаться 15 мая в федеральном суде в Нью-Йорке.

Федеральная прокуратура обвиняет компанию в том, что она приобрела недвижимость в США на 2 миллионов долларов – средства, которые связывают с налоговым мошенничеством на 230 миллионов долларов, совершенным 10 лет назад коррумпированными российскими чиновниками. Эта афера – предположительно крупнейшая в российской истории – была раскрыта юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским.

В России самого Магнитского обвинили в уклонении от уплаты налогов и причастности к хищениям средств. Он был арестован и впоследствии скончался в московском СИЗО.

После смерти Магнитского в Бутырской тюрьме в 2009 году, в США был принят "Закон Магнитского", предусматривающий санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

В рамках этого закона был составлен "черный список," в котором, среди прочих, значатся семь фирм, подконтрольных Prevezon Holdings и Денису Кацыву. Разбирательства по делу Prevezon, которые неоднократно откладывались из-за смены судьи и адвокатов, могут статъ первыми в рамках «Закона Магнитского».

В интервью интернет-изданию BuzzFeed News глава фонда Hermitage Уильям Браудер подчеркнул, что это «первое дошедшее до стадии судебного рассмотрения крупное дело, касающееся отмывания денег, полученных при преступлениях, которые повлекли за собой смерть Сергея Магнитского».

Имя Горохова, находящегося сейчас в больнице, в документах по делу Prevezon не значится. Однако Браудер, бывший работодателем Магнитского, сообщил BuzzFeed News, что Николай Горохов является свидетелем по этому делу и должен был давать показания во время судебного процесса в Нью-Йорке.

Иск по делу Prevezon был инициирован прокуратурой округа Манхэттен с подачи британского подданного Браудера. Именно он передал прокуратуре сведения, предположительно устанавливающие связь между средствами, полученными при налоговой афере, раскрытой Магнитским, и владениями Prevezon в сфере недвижимости в Нью-Йорке.

В сентябре 2013 года федеральный прокурор Прит Бхарара объявил, что подает гражданский иск о конфискации с целью ареста активов Prevezon. При этом были заморожены активы компании на 14 миллионов долларов, привязанные к счетам в американских банках, отмечает BuzzFeed.

По требованию американского суда Браудер, основатель и владелец хедж-фонда Hermitage Capital Management, вынужден был давать показания об источниках предоставленной им информации и возможности ее подтвердждения.

Эти показания предпринимателя по его требованию были засекречены судом в Нью-Йорке. В России миллиардер Браудер был заочно осужден за неуплату налогов и объявлен в розыск.

В свою очередь компания Prevezon подала ходатайство, в котором просит суд отклонить иск уже сейчас, не доводя дело до разбирательства. В своем прошении фирма указывает, что «обвинение даже не утверждает, что ответчик каким-то образом участвовал в налоговой афере или даже просто знал о ее существовании».

«Обвинение также не может объяснить, почему ответчик якобы получил отчисления от налоговой аферы, или каким образом мошенники, осуществившие эту аферу, должны были вернуть себе средства, предположительно отмытые ответчиком», – говорится в ходатайстве.

Prevezon через своих американских адвокатов утверждает, что прокуратура в иске против этой компании рассказала "красочную и тревожную историю" о налоговой афере в России и смерти Магнитского, но утверждает, что эта история не имеет отношения к Prevezon, и "сконструирована, чтобы разжечь эмоции... и cформировать предвзятое отношение" к фирме, купившей недвижимость в Нью-Йорке на законных основаниях.

Суд рассматривает прошения сторон на фоне увольнения администрацией Дональда Трампа федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары, который вел дело Prevezon.

По сведениям газеты New York Post, в "коротком списке" потенциальных преемников Бхарары значится известный нью-йоркский адвокат Марк Мукасей – сын бывшего генерального прокурора США Майкла Мукасея, который одно время был защитником Prevezon.

Сейчас Мукасей-младший работает в той же юридической фирме, что и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани – Greenberg Traurig.

За исходом дела в Нью-Йорке будут внимательно следить в нескольких странах, помимо России – в частности, в Великобритании, Швейцарии и Литве. Там также были открыты расследования, связанные с хищением из российской казны 230 миллионов долларов и отмыванием этих средств за рубежом. Всего в разных странах заморожены активы, предположительно связанные с этой аферой, на общую сумму 40 миллионов долларов.