Первое обращение 45-го президента США к Конгрессу

На выступления президента каждому законодателю выдают одно дополнительное приглашение, которое они, могут передать родственнику, другу или избирателю. Один из лидеров демократов в Сенате Дик Дурбин пригласил на заседание Аайму Сайед, мусульманку, которую родители привезли в США в возрасте трех лет. Сейчас она учится на третьем курсе медицинского факультета Университета Лойола и имеет право работать и жить в США по программе защиты детей-иммигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которую ввел в 2012 году президент Обама. Однако Трамп, как сообщается, намерен закрыть эту программу.
Согласно утечке из Белого дома, о которой сообщил телеканал ABC, в своей речи Дональд Трамп намерен призвать американцев к единству. Он будет говорить о приоритетах своей администрации: реформе налоговой системы, отмене Obamacare, резком увеличении ассигнований на оборонные нужды, смягчении государственного контроля над экономикой, борьбе с нелегальной иммиграцией и терроризмом и т. д.
Примерно через три часа – в 21 час по Восточному времени США (в 5 утра по Московскому времени) – президент Дональд Трамп выступит с большой речью перед обеими палатами Конгресса. Этот блог будет обновляться постоянно: вы сможете следить за речью Трампа в режиме реального времени. На сайте "Голоса Америки" и на наших страницах в соцсетях вы сможете услышать речь президента с синхронным переводом на русский язык.
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