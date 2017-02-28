Первое обращение 45-го президента США к Конгрессу

На выступления президента каждому законодателю выдают одно дополнительное приглашение, которое они, могут передать родственнику, другу или избирателю. Один из лидеров демократов в Сенате Дик Дурбин пригласил на заседание Аайму Сайед, мусульманку, которую родители привезли в США в возрасте трех лет. Сейчас она учится на третьем курсе медицинского факультета Университета Лойола и имеет право работать и жить в США по программе защиты детей-иммигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которую ввел в 2012 году президент Обама. Однако Трамп, как сообщается, намерен закрыть эту программу.