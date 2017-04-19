Петр Порошенко: Великобритания – один из самых ценных и надежных партнеров Украины

КИЕВ – Украина выражает благодарность Великобритании за крепкую и надежную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности страны в связи с незаконной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке.

Об этом в Лондоне 19 апреля сказал Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Я думаю, что твердая позиция Великобритании как страны-подписанта Будапештского меморандума, дает нам гарантии нашего суверенитета и территориальной целостности, демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства», – отметил Петр Порошенко, сообщает пресс-служба украинского президента.

Мы говорим о предоставлении консультативной помощи в обеспечении лучших защитных возможностей украинских Вооруженных Сил, поскольку мы находимся на линии фронта в защите демократии и свободы

Лидер Украины подчеркнул, «что мы очень ценим вашу четкую и мощную поддержку» и поблагодарил премьер-министра Великобритании за очень теплое гостеприимство, положительно оценив результаты встреч с представителями бизнеса и парламента в ходе двухдневного официального визита в Великобританию.

Президент Петр Порошенко отметил эффективное сотрудничество с британскими инструкторами, которые тренировали украинских военных, и обмен положительным и эффективным опытом.

«Мы говорим о предоставлении консультативной помощи в обеспечении лучших защитных возможностей украинских Вооруженных Сил, поскольку мы находимся на линии фронта в защите демократии и свободы», – сказал президент Петр Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании отметила важность развития и углубления двустороннего украино-британского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Россия остается глухой к требованиям и аргументам в пользу мира. У нас нет мира по одной причине: русские не заинтересованы в его достижении

Тереза Мэй также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов побуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств.

Россия и ее обязательства в Минском процессе

Во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House президент Петр Порошенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса.

«Россия остается глухой к требованиям и аргументам в пользу мира. У нас нет мира по одной причине: русские не заинтересованы в его достижении. Они заинтересованы в контроле. Я почувствовал это снова в понедельник, когда вместе с канцлером Меркель и президентом Олландом провел телефонные переговоры с президентом Путиным.

Это стало еще одной демонстрацией пустых обещаний Москвы и их отношение: «если вы хотите мира, вы можете его получить, но только на наших условиях». Никаких компромиссов, просто верховенство силы», – подчеркнул лидер Украины.

О желании объединить сторонников Украины

Политический консультант, управляющий партнер консалтинговой группы «Concept GR» Юлия Комарова к ощутимым итогам визита украинского лидера в Великобританию она относит желание основных геополитических игроков западного мира поддерживать диалог с официальным Киевом.

«Безусловно, пока нам не удается найти точки соприкосновения с администрацией Дональда Трампа. Но мы стучимся в дружественный англосаксонский мир через дружественные британские двери, и мы знаем, что Великобритания всегда безоговорочно занимала позицию Украины и позицию осуждения российской агрессии.

К процессу поддержки Украины нужно подключать и Великобританию, и Соединенные Штаты – чем больше друзей Украины будут призывать европейского агрессора к мирному урегулированию, тем быстрее состоится выход из этого тупикового положения

Этот визит полезен и важен для Украины, поскольку демонстрирует желание мировых лидеров вести переговоры с украинским президентом, поддерживать союзнические связи», – подчеркивает Юлия Комарова в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, она считает, что активизация внешнеполитических переговоров с ключевыми геополитическими игроками в среднесрочной перспективе может привести к переформатированию нормандского формата.

«В среднесрочной перспективе – есть такая возможность, переформатировать Нормандский формат, который, кажется, поставлен на паузу. Мы видим, что последние месседжи по итогам переговоров «нормандской четверки» приблизительно отображают повестку переговоров полугодичной давности.

Она поддерживается сторонами в связи с ожиданием результатов выборов во Франции и Германии. И очень правильно, что Украина не занимает выжидательную позицию в формировании новой глобальной повестки дня по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны, а продолжает вести переговоры со своими стратегическими партнерами», – отмечает Юлия Комарова

Юлия Комарова считает, что имплементацию Минских соглашений и выход из тупиковой ситуации для Украины и России можно достичь, объединив большее количество стран, которые заинтересованы в достижении мира на европейском континенте.

«К процессу поддержки Украины нужно подключать и Великобританию, и Соединенные Штаты – чем больше друзей Украины будут призывать европейского агрессора к мирному урегулированию, тем быстрее состоится выход из этого тупикового положения, в котором находятся две страны – Украина и Россия», – подчеркивает Юлия Комарова.

Россия в мире рассматривается не только через призму украинской проблематики, а и в связи с тем, как она участвует в поддержке авторитарных режимов

Она отмечает, что, если слова Петра Порошенко о «четкой и мощной поддержке» будут услышаны деловыми кругами Великобритании, то идеологические посылы, с которыми прибыла в Лондон официальная делегация, принесут инвестиции, и, вероятно, в перспективе дополнительную возможность для модернизации экономики страны.

Российская агрессия, глобальный интерес и украинский вопрос

Руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук отмечает, что Россия в международной повестке дня –рассматривается не только как «источник беспокойства по украинскому вопросу».

«Но и как проблема для мировых держав в связи с поддержкой Кремлем режима Асада. В частности, Соединенные Штаты заявили о том, что России было известно о химической атаке на мирных граждан в Сирии, и что такие действия России демонстрируют ее желание быть на одной стороне с античеловеческой позицией Асада.

Россия в мире рассматривается не только через призму украинской проблематики, а и в связи с тем, как она участвует в поддержке авторитарных режимов в мире, и какую угрозу это несет на европейском континенте», – говорит Светлана Конончук корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Стратегическая позиция Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании по вопросу российской агрессии против Украины, по мнению Светланы Конончук, остается консолидированной, без разночтений.

«Украинская проблема – это часть спектра вопросов, которые демократические и развитые государства выдвигают к России. Если говорить конкретно об Украине, то Британия очень четко заявляет о незаконной аннексии и поддержке сепаратизма, будет максимально последовательно отстаивать свои оценки и максимально содействовать политике контроля за санкциями, если эта политика будет развиваться», – считает Светлана Конончук.

Светлана Конончук отмечает, что, в случае выполнения, Минские соглашения позволят принести мир в Донбасс.

«Если формат международного посредничества в конфликте между Россией и Украиной будет меняться, то он будет исходить из Минских соглашений. Некоторые считают, что они не работают или изначально не были правильно составлены и подписанты их, но в них зафиксированы обязательства сторон, которые никуда не делись и они перейдут в любой документ.

Вопрос не в формате соглашения, а в том, как обеспечить выполнение этих соглашений, как обеспечить мир в Донбассе, обменять, освободить пленных, получить контроль за восточной границей Украины», – говорит Светлана Конончук.

Решение международного суда ООН в Гааге

Международный Суд ООН частично удовлетворил просьбу Украины ввести временные меры по иску против России. Об этом сообщает Центр новостей ООН 19 апреля после публикации решения Международного суда ООН в ответ на иск Украины против России.

Российская Федерация в соответствии со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации должна отказаться от сохранения уже существующих или воздерживаться от введения новых ограничений права крымских татар иметь свои представительные учреждения, включая Меджлис

Заслушав стороны и рассмотрев материалы дела, сообщает Центр новостей ООН, Суд пришел к выводу, что имеются все основания для введения временных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вместе с тем Суд отказал Киеву в просьбе установить временные меры по Конвенции о финансировании терроризма.

«Что касается ситуации в Крыму, то Российская Федерация в соответствии со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации должна отказаться от сохранения уже существующих или воздерживаться от введения новых ограничений права крымских татар иметь свои представительные учреждения, включая Меджлис», – подчеркивается в сообщении.

Судьи потребовали обеспечить в Крыму доступ к образованию на украинском языке. За эту меру судьи проголосовали единогласно. В определении о временных мерах Суд обязал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебный спор или затруднить его разрешение.

Напомним, что судебные слушания по временным мерам прошли с 6 по 9 марта 2017 года во Дворце правосудия в Гааге. 16 января 2017 года Украина инициировала производство дела против России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965.