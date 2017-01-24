Петр Порошенко: для отмены антироссийских санкций нет никаких причин

КИЕВ – Санкции – единственно эффективный инструмент, который способен мотивировать лидера России для выполнения «Минских соглашений». Об этом 24 января в ходе официального визита в Финляндию на совместной пресс-конференции с президентом Сауле Ниинистьо (Sauli Niinistö) заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли. […] В декабре 2016 года Украина потеряла 22 солдата, и за все время российской агрессии погибло более двух с половиной тысяч солдат и более семи с половиной тысяч мирного населения. И единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения «Минских соглашений» – это санкции», – сказал Петр Порошенко.

В контексте ожиданий «от политики новой администрации США и президента Дональда Трампа» президенты Петр Порошенко и Сауле Ниинистьо отметили, что политика Соединенных Штатов имеет давние и стабильные традиции.

«Сейчас слишком рано говорить о том, что мы ожидаем. Я хочу напомнить слова Черчилля: в политике нет вечных друзей или вечных врагов. В политике есть вечные интересы, и они создавались не президентом Бушем или президентом Клинтоном. Они устанавливались отцами-основателями более двухсот лет назад. И эти основы – свобода и демократия. И эти же интересы разделяет Украина – свобода и безопасность. Теперь солдаты на востоке воюют не только за свободу и демократию в Украине, но и за свободу и демократию во всем мире. Поэтому я считаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны США», – сказал Петр Порошенко, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президент Украины еще раз напомнил журналистам, что «для отмены санкций против страны-агрессора России нет причин».

Президент Финляндии Саули Ниинистьо, в свою очередь, отметил, что санкции были применены из-за аннексии Крыма и ситуации в Донбассе, а не из-за терроризма.

Глава украинского государства 24 января находится в Финляндии с официальным визитом. Это первый визит такого уровня со стороны украинского лидера за последние одиннадцать лет.

23 января в ходе официального визита в Эстонию президент Украины указал на необходимость «мировой, европейской и трансатлантической солидарности» для «освобождения украинской территории от российских оккупантов, полного вывода российских войск, вооружения и передачи под украинский контроль неконтролируемого участка украино-российской границы».

Напомним, что 12 января в ходе заседания Комитета по международным делам Сената, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон не исключил возможность предоставления Украине летального оружия.

«Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности и вклада других, однако я бы поддержал это», – сказал Рекс Тиллерсон в ответ на вопрос о необходимости поставки в Украину летального оборонительного оружия.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство, «кандидат на пост госсекретаря США отметил, что важно помогать Украине защищать себя от дальнейшей агрессии».

Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, в понедельник с перевесом всего в один голос получил одобрение сенатского Комитета по международным отношениям. Как ожидается, он будет утвержден на эту должность при голосовании в полном составе Сената.

Украина: предложить миру новую стратегию

Украинский политический эксперт Денис Черников говорит о том, что усилия новой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будут направлены на поддержку официального Киева в рамках политики сдерживания России.

«Новый госсекретарь США в ходе обсуждения его кандидатуры в Сенате озвучивал видение отношений с Россией – в рамках политики сдерживания. Администрация президента США подтверждает таким образом, что политика сдерживания России продолжится, и в контексте этой политики Украина будет получать поддержку», – говорит Денис Черников в комментарии корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Денис Черников считает, что Украине следует предложить Западу некую новую стратегию отношений для того, чтобы европейские и американские партнеры вывели диалог с официальным Киевом на новый экономический и военно-политический уровень.

«Нам нужно предложить что-то новое и оригинальное, что выходит за рамки политики безопасности в отношении Украины, которую также еще можно называть «политикой развития» – это классический и базовый подход со стороны Запада к развивающимся странам», – отмечает Денис Черников.

Эксперт считает, что украинской власти следует прекратить экспериментировать в своей экономической политике, и предложить новой администрации президента США маркеры, «которые позволят выйти нашему сотрудничеству за рамки «политики развития» и политики оказания помощи».

«В Украине мы до сих пор наблюдаем эксперименты в сфере экономики, налогов финансов. Усилия власти сфокусированы на внутреннем контексте – как наполнить бюджет, собрать налоги, выплатить пенсии. Все остальное в Украине кажется вторичным: дерегуляция отношений между властью и бизнесом, интеграция с международным капиталом», – подчеркивает Денис Черников.

По мнению эксперта, подобную политику концентрации внимания на внутренних проблемах страны Центральной Европы завершили в середине 90-х годов прошлого века.

Отношения с Белым домом: приоритетные, но сложные

Политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что вопрос о том, какой будет политика новой администрации Белого дома в отношении России на данном этапе остается открытым.

«Если США и Россия не договорятся, то нынешняя пауза в двухсторонних отношениях будет сохраняться, и механизмы по оказанию влияния на Россию могут расшириться.

Россия не столько привыкла к санкциям, сколько более успешно справляется с различными кризисами. Если мы возьмем энергетический сектор, который болезненно переносит запрет на передачу высоких технологий по бурению, то увидим, что цена в 40-50 долларов за баррель нефти Россию устраивает. Те механизмы, которые россияне внедряют, помогают им уменьшать риски, связанные с санкциями. По прогнозам МВФ, несмотря на двухлетнее падение показателей ВВП и экономики, в этом году негативные тенденции для России будут не столь заметными», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Антона Кучухидзе, несмотря на проукраинскую поддержку в мире, доверие к политике официального Киева снижается из-за неудачной борьбы с коррупцией и неэффективной работы в рамках «Минского процесса».

«В «Минском процессе» отсутствуют результаты, коррупция является внутренней угрозой, во внутренней политике нет прогресса. Необходимое законодательство разработано, но западные партнеры ждут результатов реформ, а не заявлений», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Вместе с тем, Антон Кучухидзе считает, что отношения официального Киева с новой администрацией Белого дома будут ключевыми, приоритетными, но сложными.

«Учитывая тезисы, которые были озвучены Дональдом Трампом во время инаугурации, есть предпосылки, что необходимо некоторые время для налаживания полноценной работы. Что касается санкций, то в США существует консенсус между демократами и республиканцами – они поддерживают территориальную целостность Украины», – напомнил Антон Кучухидзе.