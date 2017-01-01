Порошенко и сенаторы США посетили командный пункт в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко посетил вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, а также послом США в Украине Мари Йованович командный пункт в районе Широкино Донецкой области, чтобы поздравить украинских военных с Новым годом. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира", – отметил Порошенко.

Ранее, по итогам украинско-американских переговоров, официально сообщалось, что "стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".



Порошенко, в частности предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации в конфликтном регионе.